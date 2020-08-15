Группа "Чайф" выступила на крыше мэрии Екатеринбурга в День города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Уральская рок-группа "Чайф" дала онлайн-концерт на крыше администрации Екатеринбурга в День города, передает корреспондент ТАСС.

Концерт начался в 20:10 (18:10 мск) и продлился около часа, он транслировался в режиме реального времени в интернете. Музыканты исполнили свои наиболее известные композиции и песни, прямо или косвенно связанные с Екатеринбургом.

В нынешнем году празднование Дня города подавляющее большинство мероприятий проходило в онлайн-формате. Весь день на сайте администрации транслировались выступления различных музыкальных групп, исполнителей, танцевальных коллективов. В Центральном парке культуры и отдыха выступил оркестр Свердловской филармонии, концерт также транслировали на официальном сайте мэрии. В программу концерта под открытым небом вошли популярные произведения Петра Чайковского из балетов "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Лебединое озеро", оперы "Евгений Онегин", итальянское каприччио и финал четвертой симфонии.

Городская свадьба, традиционное мероприятие для Дня города, которое проводится с 1983 года, в этот раз прошла в интернете. Десять пар, только что заключивших брак, поздравил по интернету глава Екатеринбурга Александр Высокинский, солист "Чайф" Владимир Шахрин. Среди молодоженов разыграли квартиру.

Вечером на 100-метровой башне связи в центре города появилась надпись "С днем города!", она будет гореть в ночь с 15 на 16 августа.

Одним из немногих офлайн-мероприятий стало возложение цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Церемонии предшествовало выступление роты почетного караула Центрального военного округа и оркестра "Урал-Бэнд".

Екатеринбург основан 18 ноября 1723 года на реке Исеть. Изначально на берегу был построен один из крупнейших в Европе железоделательных заводов-крепостей. C конца 1980-х праздник начали отмечать в третью субботу августа.