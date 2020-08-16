Митрополит Кирилл отлучил от Церкви участвовавших в служениях схимонаха Сергия

ТАСС, 16 августа. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с обращением, в котором назвал предательством участие в служениях лишенного сана схимонаха Сергия, одного из основателей Среднеуральского женского монастыря. Он также отлучил участников служений от церкви, говорится в обращении митрополита, опубликованном в воскресенье на сайте Екатеринбургской епархии.

"Те, кто участвовал в каких-либо священнодействиях, совершаемых или схимонахом Сергием (Романовым) или примкнувшими к нему и находящимися в запрещении священнослужителями, приступал к таинствам исповеди и причащения - вольно или невольно, сознательно или по наивности, но совершили предательство христовой церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно церкви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения", - сказано в сообщении.

В нем также говорится, что они отлучаются от церкви. "Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже поместным собором. Но отлучают себя от общения церковного и те, кто участвуют в этих самовольных и кощунственных "богослужениях", - сказал митрополит.

20 июля Верхнепышминский городской суд оштрафовал лишенного церковным судом сана Сергия в рамках административного дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".

В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор 24 июля утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть.