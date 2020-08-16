В Югре впервые за лето за сутки зарегистрировали менее 100 случаев коронавирусной инфекции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали 90 новых случаев коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе за минувшие сутки, всего количество больных достигло 18 518 человек. В регионе впервые за лето зафиксировано менее ста новых случаев заражения за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

"Оперативный штаб Югры сообщает: 18 518 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 16 августа. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 90 новых случая COVID-19 в 15 муниципалитетах", - сказано в сообщении.

За весь период пандемии в Югре умерли 149 человек, вылечились 16,3 тыс. человек.

Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, а затем продлен до 23 августа, но только для пожилых граждан, беременных и людей с хроническими заболеваниями. В настоящее время регион занимает шестое место в России по общему числу случаев коронавируса.

С 17 августа регион переходит на второй этап снятия ограничений - возобновят работу кафе, учреждения допобразования и фитнес-центры, будет разрешены совместные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, проведение спортивных мероприятий без зрителей, работа стоматологий в обычном режиме, деятельность учреждений культуры для индивидуальных занятий, репетиций, проведение экскурсий на открытом воздухе до пяти человек.