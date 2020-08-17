Лишенный сана уральский схимонах вновь не явился в суд на апелляцию по делу о проповеди

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА /Свердловская область/, 17 августа. / ТАСС/. Лишенный сана схимонах Сергий (Романов), удерживающий Среднеуральский женский монастырь, повторно не явился на заседание суда, где рассматривается жалоба на штраф за распространение недостоверной информации в проповеди. Его интересы представляет Светлана Герасимова, передает корреспондент ТАСС из Верхнепышминского городского суда, где ведется онлайн-трансляция заседания.

3 августа судья перенесла заседание из-за неявки схимонаха, так как у нее не было доказательств надлежащего извещения Романова о явке в суд, кроме слов адвоката. Через защитника схимонаху была направлена повестка. После предъявленной адвокатом повестки, подписанной Романовым, суд начал рассмотрение жалобы по существу.

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".

Романову было предъявлено обвинение по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности <...>"). 7 июля мировая судья Александра Белошейкина признала схимонаха Сергия виновным и назначила ему штраф в 90 тыс. рублей.

В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом. Епархия отметила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть, восстановление мирной жизни обители возможно только при условии возвращения настоятельницы игуменьи Варвары (Крыгиной).