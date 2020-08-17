Полиция в Челябинской области изъяла более 2,3 тыс. бутылок алкоголя без акцизных марок

ЧЕЛЯБИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Полицейские в городе Касли Челябинской области изъяли почти 15 тыс. литров спирта и более 2,3 тыс. бутылок алкоголя без акцизных марок. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"Оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке сотрудников СОБР регионального управления Росгвардии задержана группа лиц, занимавшихся нелегальным производством и сбытом немаркированной алкогольной продукции в городе Касли. В ходе проведенного обыска стражи порядка изъяли более 2,3 тыс. бутылок готовых к продаже напитков известных наименований без акцизных марок и почти 15 тыс. литров спирта", - сказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что алкогольные напитки изготавливались в кустарных условиях с использованием подручных средств на территории арендованных складов. Подготовленная для реализации продукция хранилась там же.

Главным следственным управлением областного главка МВД возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 171.1 ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки") УК РФ. Двум подозреваемым в незаконном обороте алкогольной продукции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.