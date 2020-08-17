МЧС предупредило о сильном ветре и дожде на Урале и в Сибири 17 августа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Проливные дожди с сильным ветром ожидаются в понедельник в Тыве, Челябинской и Свердловской областях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Республики Тыва ожидаются очень сильные дожди, ливни, град, гроза, усиление ветра до 20 м/с, местами до 25 м/с. На территории Челябинской области ожидаются сильные дожди и грозы, на территории Свердловской области - очень сильные дожди, ливни", - сказали в министерстве.

В МЧС не исключили, что непогода может нарушить жизнеобеспечение населения в этих регионах. Местами могут возникнуть подтопления, разрывы проводов ЛЭП и другое.

На юге страны - в Адыгее, Крыму и Краснодарском крае - МЧС прогнозирует оползни и просадки грунта в горных и предгорных районах.