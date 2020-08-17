УЭХК приостановил изоляцию части сотрудников после улучшения ситуации с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК", предприятие топливной компании Росатома - ТВЭЛ, г. Новоуральск, Свердловская область) приостановил изоляцию оперативного персонала в медцентре компании ввиду стабилизации обстановки по распространению коронавирусной инфекции на комбинате и в городе. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор комбината Александр Белоусов в видеообращении на официальной странице предприятия в социальной сети "ВКонтакте".

"Критически важные работники, которые были изолированы на "Изумруде" (медцентр компании - прим. ТАСС), <...> у них изоляция приостановлена. На комбинате и в городе ситуация (по распространению коронавирусной инфекции - прим. ТАСС) стабилизировалась на определенном уровне, но это не позволяется делать твердый прогноз", - сказал он, добавив, что в случае ухудшения эпидемиологический обстановки сотрудники будут снова изолированы.

Белоусов отметил, что такая мера дала возможность сохранить бесперебойную работу предприятия в соответствии с годовым планом. В изоляции, по его словам, сотрудники находились со 2 июля.

Ранее сообщалось, что на комбинате были изолированы около 100 человек оперативного персонала для исключения риска их заболевания коронавирусной инфекцией и для обеспечения устойчивой работы технологической цепочки комбината.

АО "УЭХК" входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании Росатома - ТВЭЛ. ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.