Екатеринбургский Центр современной драматургии поставит в новом сезоне пять премьер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский Центр современной драматургии (ЦСД) запланировал пять премьер и гастроли в Ирбит, Москву и Калининград в новом сезоне. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе центра.

"Осенью 2020 года Центр современной драматургии открывает свой третий театральный сезон. <…> На сезон запланировано пять премьер, гастроли, участие в фестивалях. Уже в конце сентября - начале октября зрители смогут увидеть первую премьеру сезона - "Гедду Габлер" Генрика Ибсена в постановке главного режиссера Центра современной драматургии Антона Бутакова. 19 сентября ЦСД покажет спектакль "Горница" Германа Грекова на фестивале "Ирбитские подмостки" (Ирбит), также в сентябре - октябре 2020 года будут показаны спектакли "Город поэтов" и "Магазин" в рамках фестиваля "Браво!- 2019", осенью 2020 ЦСД снова посетит Москву со спектаклем "Зулейха открывает глаза" и с этим же спектаклем театр впервые отправится на гастроли в Калининград", - говорится в сообщении.

Также театр планирует премьеру постановки "Королева красоты" Мартина МакДонаха. "Перед Новым годом в Центре современной драматургии состоится премьера комедии "Сережа очень тупой" Дмитрия Данилова в постановке Ильи Ротенберга. <…> В марте 2021 года ЦСД представит еще одну премьеру по классике - "Плаха" Чингиза Айтматова в постановке Антона Бутакова, <…> весной 2021 года Центр современной драматургии посетит Москву со спектаклем "Петровы в гриппе и вокруг него". И последнюю премьеру сезона представит кинорежиссер, продюсер киностудии "29 февраля" Алексей Федорченко с собственным театральным проектом", - добавили в пресс-службе.