Курганские власти возобновили диспансеризацию, приостановленную из-за пандемии

ТАСС, 17 августа. Оперативный штаб Курганской области возобновил медосмотры и диспансеризацию, приостановленные из-за пандемии коронавируса. Однако пока их не смогут проходить люди старше 65 лет, сообщается в понедельник на официальном сайте департамента здравоохранения региона.

"Оперативным штабом по проведению организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Курганской области принято решение возобновить с 17 августа 2020 года проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских организациях Зауралья, участвующих в реализации Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, за исключением граждан старше 65 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием будет проходить по предварительной записи и с разделением потока пациентов. Это необходимо для того, чтобы избежать скопления людей, нарушения социальной дистанции. Кроме того, на входе в медучреждения будет проводиться термометрия, необходимо иметь средства индивидуальной защиты.

В Курганской области с начала пандемии выявлено 2 679 случаев коронавируса. Сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 534 человека. В регионе провели 123 тыс. 620 исследований на выявление коронавируса.