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Пандемия COVID-19

Курганские власти возобновили диспансеризацию, приостановленную из-за пандемии

Прием будут вести по предварительной записи с разделением потока пациентов

ТАСС, 17 августа. Оперативный штаб Курганской области возобновил медосмотры и диспансеризацию, приостановленные из-за пандемии коронавируса. Однако пока их не смогут проходить люди старше 65 лет, сообщается в понедельник на официальном сайте департамента здравоохранения региона.

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"Оперативным штабом по проведению организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Курганской области принято решение возобновить с 17 августа 2020 года проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских организациях Зауралья, участвующих в реализации Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, за исключением граждан старше 65 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием будет проходить по предварительной записи и с разделением потока пациентов. Это необходимо для того, чтобы избежать скопления людей, нарушения социальной дистанции. Кроме того, на входе в медучреждения будет проводиться термометрия, необходимо иметь средства индивидуальной защиты.

В Курганской области с начала пандемии выявлено 2 679 случаев коронавируса. Сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 534 человека. В регионе провели 123 тыс. 620 исследований на выявление коронавируса.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
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