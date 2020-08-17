Оператор единой соцкарты в Свердловской области подписал соглашения с первыми партнерами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Стартовый пул компаний-партнеров, которые предложат бонусы, скидки и специальные предложения держателям Единой социальной карты Свердловской области, сформирован, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель министра социальной политики региона Алексей Сабитов.

"Стартовый пул партнеров определен, и, хотя карта доступна к оформлению с сегодняшнего дня, ряд федеральных, областных и городских сетей уже подписали соглашение с оператором. На сегодняшний день порядка десяти соглашений уже подписаны, договоренности (о подписании) с 30 предприятиями как торговли, так и услуг достигнуты", - сказал он.

Сабитов уточнил, что в списке партнеров проекта - федеральная сеть "Пятерочка", сеть магазинов "Кировский", "Единый медицинский центр", сеть аптек "Фармация", сеть спортивных клубов Bright Fit, производитель продуктов "Молочный кит" и другие компании.

Также держателям Единой социальной карты будут доступны все программы лояльности, предлагаемые платежной системой "Мир", на базе которой выпускается карта.

Жители Свердловской области могут с 17 августа получить Единую социальную карту региона. С ее помощью они смогут получать пособия и пенсии, оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, услуги ЖКХ, интернета и мобильной связи. Также владельцам карты предложат скидки, бонусы и спецпредложения от партнеров проекта. Карта оформляется бесплатно, получить ее можно будет любому жителю Свердловской области, достигшему 14 лет.