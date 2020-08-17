Челябинские школьники разработали умные обруч и боксерскую перчатку

ЧЕЛЯБИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Воспитанники челябинского технопарка "Кванториум" разработали обруч и боксерскую перчатку, способные предложить каждому спортсмену индивидуальную программу тренировок. Массовое производство гаджетов готова наладить компания из Пакистана, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Разработанные <...> устройства считают количество ударов и оборотов, подсчитывают количество калорий, которые спортсмен сжег во время тренировки, выстраивают свой индивидуальный график и ритм тренировок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработка умной боксерской перчатки и умного обруча велась с ноября прошлого года. С компанией из Пакистана уже достигнута договоренность о массовом производстве изделий после серии испытаний.

Ранее руководитель Регионального центра технического творчества, координатор сети детских технопарков на Южном Урале Владислав Халамов сообщал, что воспитанники детского технопарка в Челябинске создали беспилотный летательный аппарат для картографирования и проведения кадастровых работ. Сейчас дети реализуют еще несколько проектов, в том числе работают над сборкой роботизированного контейнера твердых бытовых отходов, который самостоятельно сортирует поступающий мусор на фракции и по необходимости вызывает к себе мусоровозы, а также над автоматизированной системой контроля и исправления осанки учащихся школ.