В регионах Уральского федерального округа в начале недели ожидаются сильные дожди

ТАСС, 17 августа. Похолодание до плюс четырех градусов ночью и сильные дожди прогнозируются в ряде регионов Уральского федерального округа в начале недели. В Свердловской области уже выпали почти две месячные нормы осадков, сообщили в понедельник в гидрометцентрах и пресс-службах ГУ МЧС регионов.

"Рекордов по температурам в Свердловской области не ставили, по осадкам тоже, но на данный период в юго-западных районах региона, особенно в горнозаводской зоне - Нижний Тагил, Невьянск, выпало от полутора до двух месячных норм, уже практически две месячные нормы осадков. Пока сильные дожди еще сохранятся на этой неделе, особенно завтра", - сказала ТАСС главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. 17 августа в социальных сетях появились видео затопленных дождем улиц Екатеринбурга и других городов Свердловской области.

В Челябинской области 17 августа также ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах возможны грозы. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили о порывах ветра до 14 м/с, дневная температура сохранится в пределах 11-16 градусов выше ноля. На территории Тюменской области, по информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", в ближайшие три дня днем максимальная температура составит 17-22 градуса, ночью столбик термометра опустится до 8 градусов. Все три дня ожидаются дожди, в понедельник - гроза.

В Курганской области, по данным регионального ГУ МЧС, в течение суток прогнозируется облачная погода с пояснениями и небольшие, местами умеренные дожди. "В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов выше нуля, днем 16-21 градус тепла", - говорится в сообщении.

В Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО) и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) дожди будут кратковременными, ветер - умеренным. По данным гидрометцентра ХМАО, в Югре 18-19 августа прогнозируется температура ночью плюс 10-15 градусов, днем - плюс 18-23 градуса. По данным ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", в ЯНАО в ближайшие три дня ночные температуры опустятся до 4 градусов выше ноля, дневные поднимутся до 23 градусов тепла, местами до 28 градусов.