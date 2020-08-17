Объем выданной ипотеки в ЯНАО вырос в первом полугодии на 5%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Объем выданных ипотечных кредитов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за первое полугодие 2020 года вырос на 5% и составил 12,3 млрд руб. За счет снижения ключевой ставки Банка России в июне 2020 года был отмечен значительный рост объема выдачи, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

"За 6 месяцев 2020 года жителям ЯНАО предоставлено 4,1 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 12,3 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2019 года объемы выданных кредитов увеличились на 5%, количество осталось на уровне прошлого года", - сказали в пресс-службе.

В отделении отметили, что в апреле зафиксировано резкое сокращение объема выдачи кредитов, а со снижением ключевой ставки Банка России, а также после начала реализации различных льготных государственных программ в июне зарегистрирован значительный рост. Так, в июне 2020 года отмечен рост выдачи в 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В пресс-службе добавили, что средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в ЯНАО снизилась за год на 2,5 процентных пункта и составила 7,8% годовых, это самое низкое значение за всю историю выдачи ипотеки в регионе. Просроченная задолженность по ИЖК с начала года уменьшилась на 13%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 23% и составила 0,5 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ИЖК - 0,5%. Средний размер ипотеки в регионе - 3 млн рублей.