В Югре задержали подозреваемых в краже дизтоплива на 9 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в краже дизельного топлива. Реальный ущерб от их действий оценивается как минимум в девять миллионов рублей, возбуждено дело, сообщает в понедельник пресс-служба регионального УМВД.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО - Югре изобличили группу лиц, занимающуюся хищением дизельного топлива на территории города Нижневартовска. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б", "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Все фигуранты ранее не судимы", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемые осуществили несанкционированную врезку в межцеховой продуктопровод, отвод от которой был выведен на территорию дачного участка на расстоянии одного километра. В ходе осмотра участка в специальном помещении полицейские обнаружили кубовые емкости, канистры с дизтопливом, шланги и насос. "Предварительный ущерб оценивается в 250 тыс. рублей. Однако реальный составляет не менее девяти млн рублей, так как у следствия есть все основания предполагать, что данные лица занимались незаконной деятельностью на протяжении длительного времени", - уточняют в пресс-службе.

Как установили полицейские, подозреваемые сбывали похищенное по цене значительно ниже среднерыночной через предприятия, оказывающие транспортные услуги на территории Югры. Сколько всего фигурантов дела в полиции не уточняют.