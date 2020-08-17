На Ямале открыли сезон охоты на пернатую дичь

ТАСС, 17 августа. Сезон охоты на пернатую дичь начался в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Более 600 жителей региона, имеющих охотничий билет, получили право заниматься охотой - любительской и спортивной, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"В регионе продолжается выдача разрешений на добычу пернатой дичи (боровая и водоплавающая дичь) в осенний период. Уже более 600 ямальцев, имеющих охотничий билет, получили право заниматься охотой - любительской и спортивной - в общедоступных охотничьих угодьях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сезон охоты будет действовать до 28 февраля 2021 года. С 28 августа по 31 декабря жители ЯНАО смогут поохотиться на водоплавающую дичь.

"В августе у большинства водоплавающих птиц местных популяций к открытию сезона охоты птенцы не успевают подняться на крыло. Охота в этот период создает сильный фактор беспокойства, в результате чего выводки распадаются, и потерявшиеся птенцы становятся легкой добычей охотников и хищных животных", - приводит пресс-служба слова начальника управления по охране и регулированию использования животного мира окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Олега Истрати.