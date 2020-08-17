Прокуратура Челябинской области требует возбудить дело о халатности при создании ФАПов

ЧЕЛЯБИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области подготовила материалы для возбуждения уголовного дела о 4,1 млн рублей ущерба, который понес региональный бюджет при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"Подготовлены материалы, будут направлены в следственные органы с требованием возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 293 ("Халатность") УК РФ в отношении неустановленного круга должностных лиц. В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами ОГКУ "Челябоблинвестстрой" бюджету Челябинской области причинен крупный ущерб в размере не менее 4,1 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По информации прокуратуры, ущерб был причинен при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в нескольких муниципалитетах региона.