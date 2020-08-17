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Владислава Крапивина перевели в обычную палату, его состояние улучшилось

Писателя госпитализировали 10 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был госпитализирован 10 августа в Свердловскую областную клиническую больницу, переведен из реанимации в обычную палату, он чувствует себя лучше, сообщила в понедельник ТАСС невестка писателя Лариса Крапивина.

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В минувший понедельник Крапивина повторно госпитализировали после того, как 7 августа он закончил лечение пневмонии в больнице. На прошлой неделе писателя перевели в реанимацию Свердловской областной клинической больницы и сделали операцию.

"Владислав Петрович чувствует себя хорошо, сегодня его перевели в обычную палату. Состояние улучшилось, врачи дают положительные прогнозы", - сказала она.

Владиславу Крапивину 81 год. Он известный советский и российский детский писатель, основатель детского отряда "Каравелла", направленного на изучение морского дела, автор таких произведений как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В сентябре 2018 года Крапивина наградили знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

Теги
РоссияСвердловская областьКрапивин, Владислав Петрович
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