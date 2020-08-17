Количество платежей по картам "Мир" в Свердловской области в 2020 году выросло на 25%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Жители Свердловской области в 2020 году стали чаще оплачивать покупки картами на основе национальной платежной системы "Мир", сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы Мария Точилова.

"За шесть месяцев 2020 года жители совершили около 49 млн межбанковских транзакций по карте "Мир", это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала она.

Точилова уточнила, что в основном картами "Мир" жители Свердловской области оплачивают покупки в супермаркетах, еду в ресторанах и кафе, а также проезд в общественном транспорте. Всего в Свердловской области в настоящий момент выпущено больше 2 млн карт "Мир".