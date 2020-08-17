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Пандемия COVID-19

В Тюменской области с 1 сентября возобновят работу спортсекции

Также в начале осени откроются театры, кинотеатры, фитнес-залы, бассейны, аттракционы на свежем воздухе

ТАСС, 17 августа. Спортивные секции вновь заработают в Тюменской области с 1 сентября, при этом полноценные тренировки станут возможны после снятия всех ограничений. Об этом сообщается в понедельник в официальном сообществе Тюменской области во "ВКонтакте".

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"Тюменцы будут, определенно, рады этой новости - совсем скоро откроются детские спортивные секции. Уже с 1 сентября они будут работать в привычном режиме, а пока они ждут ребят на собеседования и принимают документы", - говорится в сообщении.

Полноценные тренировки, уточняется в сообщении, станут возможными после того, как в регионе снимут все ограничения.

Ранее губернатор региона Александр Моор сообщал, что в регионе с 17 августа разрешаются богослужения в храмах, а с 20 августа откроются частные и муниципальные детсады, с 1 сентября возобновят работу театры. Также откроются кинотеатры, фитнес-залы, бассейны, аттракционы на свежем воздухе.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в области зарегистрировано 7 073 случая заражения коронавирусом, выздоровели 6 710, умерли 28.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия COVID-19
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