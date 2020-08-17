ТАСС, 17 августа. Более 40 компаний подали заявки на участие в Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ), который пройдет 20-24 сентября 2020 года. Общая площадь выставки составит почти 2,5 тыс. кв. м, сообщает в понедельник пресс-служба форума.

"Выставка инноваций TNF 2020 на 40% увеличилась по сравнению с прошлым годом - выставочный павильон займет 1 400 кв. метров и, таким образом, общая площадь выставки увеличится до 2 400 кв. метров. На данный момент заявлено более 40 экспонентов, свои стенды представят резиденты компаний "Сколково", "Лукойла", ТИУ (Тюменский индустриальный университет - прим. ТАСС), группы компаний Socar и других компаний", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что, по предварительным оценкам, ТНФ-2020 соберет более 40 тыс. участников на 35 площадках с учетом виртуальной аудитории. Очное участие подтвердили 600 человек.

Партнерами ТНФ-2020 выступят крупнейшие нефтегазовые компании, среди которых "Газпром нефть", "Новатэк", "Лукойл", "Татнефть", "Роснефть" (ООО "Уватнефтегаз"), "Сургутнефтегаз", группа компаний Socar, "Газпром" ("Газпром недра"). "Впервые столь внушительный состав представителей и топ-менеджеров делегаций нефтегазовых компаний ожидается на форуме. Подтвердили свое участие и традиционные партнеры, такие как <...> технологическая компания Schlumberger, Backer Huges", - уточняют в пресс-службе.

Главной темой ТНФ-2020 станет "Будущее сегодня: новые возможности индустрии". Предварительно свое участие в форуме подтвердили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, первый вице-президент ПАО "Лукойл" Азат Шамсуаров.

О ТНФ

Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый Форум прошел в Тюмени 17-19 сентября 2019 года. В нем участвовали более 3,5 тыс. человек. Форум традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом.

XI Тюменский нефтегазовый форум состоится с 22 по 24 сентября при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ и правительства Тюменской области.