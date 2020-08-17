Главгосэкспертиза одобрила строительство "Газпромом" объектов газоснабжения Нефтеюганска

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект строительства газопровода - отвода "КС Южно - Балыкская - г. Нефтеюганск" для газоснабжения потребителей Нефтеюганска и Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отмечается в сообщении ведомства.

Региональная программа газификации ХМАО до 2023 года реализуется в соответствии с новым пятилетним соглашением о сотрудничестве между "Газпромом" и правительством региона, подписанным в январе 2019 года. Ее результатом должно стать повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства и снабжения промышленных и иных организаций природным и попутным нефтяным газом.

Проектной документацией предусмотрено строительство газопровода - отвода, который состоит из двух участков. До газораспределительной станции "Каркатеевы" проложат 47,36 км трубопровода. Второй трубопровод пройдет до газораспределительной станции "Пыть-Ях", его протяженность составит 0,125 км.

Отводы подключат к первой нитке магистрального газопровода "Комсомольское - Сургут - Челябинск" и ко второй нитке магистрального газопровода "Уренгой - Челябинск".

В ходе работ также построят газораспределительные станции "Пыть-Ях" и "Каркатеевы", проложат автомобильные подъезды к проектируемым площадкам, линии связи и воздушные линии электропередачи ВЛ3 10 кВ и ВЛЗ 6 кВ.

Застройщик - ПАО "Газпром". Проектировщик - ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект".