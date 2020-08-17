В Свердловской области возобновляют работу детские сады, кафе и базы отдыха

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Работа баз отдыха Свердловской области, которая была приостановлена в связи с коронавирусом, возобновляется с 18 августа. Также в регионе разрешается проведение групповых экскурсий с численностью до 20 человек, сообщает региональный оперативный штаб в понедельник.

"Сняты ограничения на работу баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций. Разрешены групповые экскурсии с численностью до 20 человек в организациях сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность", - говорится в сообщении с уточнением, что указ вступает в силу с 18 августа.

В штабе добавили, что в регионе сняты ограничения на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работу летних веранд кафе и ресторанов Екатеринбурга.

"Разрешена работа детско-юношеских спортивных школ, на полную мощность в регионе разрешено открыться детским садам. Также работать с 50-процентной загрузкой могут организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми", - добавили там.

Кроме этого, до 24 августа продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Кроме того, отрицательный результат на коронавирус прибывающими из-за рубежа должен подтверждаться только методом ПЦР. В Свердловской области сохраняются масочный режим и режим социального дистанцирования.

По данным оперштаба, 17 августа в регионе зафиксировано 23 546 случаев заражения коронавирусом. За все время выздоровели 19 102 человека, 374 умерли.