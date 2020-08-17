"Коляда-театр" планирует начать новый сезон 1 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. "Коляда-театр" планирует открыть новый сезон 1 сентября, продажа билетов на спектакли начнется в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Facebook руководитель театра Николай Коляда.

Ранее ТАСС сообщал, что артисты театра драматурга ушли в отпуск на неопределенный срок из-за трудностей с финансированием.

"Первого сентября в Малахитовом зале на Ленина, 97 театр начинает играть спектакли как обычно, в двух залах, с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором. <…> В ближайшее время начнется продажа билетов на спектакли в сентябре", - написал он.