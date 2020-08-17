"Коляда-театр" планирует начать новый сезон 1 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. "Коляда-театр" планирует открыть новый сезон 1 сентября, продажа билетов на спектакли начнется в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Facebook руководитель театра Николай Коляда.
Ранее ТАСС сообщал, что артисты театра драматурга ушли в отпуск на неопределенный срок из-за трудностей с финансированием.
"Первого сентября в Малахитовом зале на Ленина, 97 театр начинает играть спектакли как обычно, в двух залах, с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором. <…> В ближайшее время начнется продажа билетов на спектакли в сентябре", - написал он.
Коляда отметил, что театр откроет сезон премьерой спектакля "Картина" по его пьесе - она состоится в сентябре. Главной премьерой года станет спектакль "Фауст" по пьесе Гете, первый спектакль запланирован на июнь 2021 года. Кроме того, в новом сезоне планируется запустить проект "Ночной театр": постановки будут идти в Малахитовом зале с 22:00 (20:00 мск). Так, в сентябре зрителю представят спектакль "Мальчик мой", который включает две пьесы молодых драматургов Екатерины Гуземы и Марии Малухиной.
Также гостей театра ждут постановки Коляды по рассказу Ф. М. Достоевского "Крокодил", его новые комедии "Зеленый палец" и "Не включай блондинку". Готовится к постановке спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич" и по Мольеру "Лекарь поневоле". В целом в репертуаре театра появятся 14 новых спектаклей.
"В октябре театр отправится на театральный фестиваль "Балтийский Дом" в Санк-Петербург и покажет там спектакли "Оптимистическая трагедия" и "Раскольников". В сентябре театр примет участие в фестивале "Ирбитские подмостки" со спектаклем "Ба" по пьесе Юлии Тупикиной. Гастроли в Москве в этом году не состоятся по финансовым причинам", - уточнил Коляда.
О театре
Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-театр" в Екатеринбурге, основанный в 2001 году. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении, Польше и других странах. "Коляда-театр" считается одним из ведущих провинциальных театров России.