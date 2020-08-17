Курганские власти планируют начислить дополнительные выплаты бюджетникам из-за пандемии

ТАСС, 17 августа. Правительство Курганской области планирует организовать дополнительные выплаты до 15 тыс. рублей медперсоналу, педагогам и учителям в связи с ситуацией с пандемией. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков на своей странице в Instagram в понедельник.
"Доходы бюджета ввиду пандемии падают, и очень много задач, на которые уже не хватает денег. Но, есть ряд категорий работников бюджетной сферы, защищенных в наименьшей степени с точки зрения индексации размера заработной платы. Учитывая это согласовали с коллегами следующие виды дополнительных выплат: молодые учителя и заслуженные педагоги получат по 10 и по 15 тыс. рублей, <...> получат эти выплаты 1200 человек, младший медперсонал по 10 тыс. рублей, также более 1200 получателей, младший персонал детских садов (помощники воспитателей, младшие воспитатели) - по 10 тыс. руб. каждому, более 3600 получателей", - написал он.
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О социальном. В выходные на объезде города обсудили с коллегами инициативы по новым мерам соцподдержки. Доходы бюджета ввиду пандемии падают, и очень много задач, на которые уже не хватает денег. Но. Есть ряд категорий работников бюджетной сферы, защищённых в наименьшей степени с точки зрения индексации размера заработной платы. Учитывая это, согласовали с коллегами следующие виды дополнительных выплат: - молодые учителя и заслуженные педагоги получат по 10 и по 15 тысяч рублей. Мы их отдельно уже поддерживали в начале года такими же разовыми доплатами. Повторим. Получат эти выплаты 1200 человек; - младший медперсонал по 10 тысяч рублей. Также, более 1200 получателей; - младший персонал детских садов (помощники воспитателей, младшие воспитатели) по 10 тысяч рублей каждому. Более 3600 получателей. Дал поручение ускориться с тем, чтобы эти выплаты пошли быстрее и их можно было использовать на сбор ребятишек в школу. Друзья, спасибо вам за ваш труд.
Шумков отметил, что при этом было отдано поручение ускориться с организацией выплат, чтобы они их можно было использовать на "сбор ребятишек в школу".
В Курганской области с начала пандемии выявлено 2679 случаев коронавируса. Сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 534 человека. В регионе провели 123 620 исследований на выявление коронавируса.