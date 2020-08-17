Курганские власти планируют начислить дополнительные выплаты бюджетникам из-за пандемии

ТАСС, 17 августа. Правительство Курганской области планирует организовать дополнительные выплаты до 15 тыс. рублей медперсоналу, педагогам и учителям в связи с ситуацией с пандемией. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков на своей странице в Instagram в понедельник.

"Доходы бюджета ввиду пандемии падают, и очень много задач, на которые уже не хватает денег. Но, есть ряд категорий работников бюджетной сферы, защищенных в наименьшей степени с точки зрения индексации размера заработной платы. Учитывая это согласовали с коллегами следующие виды дополнительных выплат: молодые учителя и заслуженные педагоги получат по 10 и по 15 тыс. рублей, <...> получат эти выплаты 1200 человек, младший медперсонал по 10 тыс. рублей, также более 1200 получателей, младший персонал детских садов (помощники воспитателей, младшие воспитатели) - по 10 тыс. руб. каждому, более 3600 получателей", - написал он.