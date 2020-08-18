Почти 120 участников форума "Утро" предложили инициативы для развития нацпроектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Социально значимые инициативы, направленные на развитие национальных проектов, предложили 117 участников форума уральской молодежи "Утро-2020" после его завершения. Авторы самых перспективных инициатив смогут участвовать в дистанционном акселераторе Уральского федерального университета (УрФУ), сообщили ТАСС в "Инновационной инфраструктуре" вуза.

Темой форума "Утро-2020", который впервые прошел в онлайн-формате с 3 по 5 июля, является молодежь как драйвер национальных проектов. "117 участников форума "Утро-2020" сформулировали инициативы в русле национальных проектов. Все они получили специальные образовательные сертификаты УрФУ. Инициативы по теме "Разработка молодежных инициатив для развития Национальных проектов РФ" были сформулированы молодежью в рамках домашнего задания, которое участники "Утра-2020" сделали уже после завершения самого форума", - сказали в организации.

Для выполнения задания молодые люди должны были проанализировать материалы форума, изучить лекции. В основном инициативы направлены на социальное проектирование, экономическое и технологическое развитие, уточнили в вузе. Так, по нацпроекту "Образование" была сформулирована инициатива по созданию мобильного приложения "Анти-тролль", которая направлена на поддержку детей и их родителей в борьбе с кибербуллингом и развитие безопасной интернет-среды. Еще одна инициатива в рамках нацпроекта "Образование" - "Логопедическая медиаплатформа "Развиваем речь дома" - включает интерактивные видеоуроки для детей с задержкой речевого развития.

Среди инициатив, созданных по нацпроекту "Здравоохранение", популярной стала инициатива "Добромед-Profi - помощь пациентам с онкологическими заболеваниями". По ней предполагается "оказание дополнительной добровольной помощи в уходе за тяжелыми пациентами, улучшение их психоэмоционального состояния путем проведения разнообразных досуговых мероприятий, а также профориентационную работу среди студентов-медиков и соцработников", отметили в "Инновационной инфраструктуре" УрФУ.

"Все предложения участников форума прошли тщательную экспертизу. Авторам наиболее перспективных инициатив будет предложено участие в дистанционном акселераторе", - сказали в вузе, уточнив, что инициативы придумывали ребята из многих регионов России.

Учредители форума "Утро" - аппарат полномочного представителя президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организовывали Уральский федеральный университет совместно с министерством образования и молодежной политики Свердловской области.