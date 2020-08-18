На учениях под Челябинском экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 ЦВО высадили десант на воду

ТАСС, 18 августа. Экипажи ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-штурмовых Ми-8МТВ5-1 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) выполнили выброску групп тактического десанта на воду в ходе специальных учений в Челябинской области, сообщила во вторник пресс-служба округа.

Всего в учении было задействовано 15 вертолетов, около 30 единиц наземной техники, свыше 300 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

"Экипажи вертолетов выполнили более 100 вылетов в районы дислокации условного противника и отработали выброску десанта на воду. Для выполнения десантирования летчики пролетали над водоемом на минимальной высоте, до шести метров, на скорости около 10 км/ч. После десантирования экипажи выполняли резкий набор высоты и элементы динамичного маневрирования с использованием рельефа местности для ухода от средств противовоздушной обороны противника", - говорится в сообщении. Также на учениях были отработаны задачи по десантированию тактических групп беспосадочным способом с использованием фалов и спусковых устройств, с выполнением посадок на неподготовленные площадки в труднодоступных районах со сложным рельефом местности.