В Челябинской области начались учения танковой дивизии

ТАСС, 18 августа. Крупнейшие в 2020 году учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) стартовали на полигоне в Челябинской области. К маневрам будет привлечено около 8 тыс. военнослужащих, более 1,8 тыс. единиц техники, а также авиация, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.

"К учению привлекаются около 8 тыс. военнослужащих и более 1,8 тыс. единиц военной техники танковой дивизии, а также самолеты и вертолеты смешанного авиасоединения ЦВО и отдельной бригады армейской авиации, дислоцированных в Свердловской и Челябинской области", - говорится в сообщении.

По словам командующего войсками округа Александра Лапина, учения пройдут в четыре этапа, в ходе которых будет проведена подготовка к действиям в различных видах боя и выполнены мероприятия организации наступления. "На завершающем этапе с боевой стрельбой войска осуществят разгром вклинившихся на территорию Российской Федерации подразделений условного противника", - сказал генерал-полковник.

Учения позволят систематизировать опыт мероприятий боевой подготовки, усовершенствовать формы применения войск в различных условиях обстановки.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована в 2016 году с дислокацией в Челябинской и Свердловской областях. На вооружении - современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А. Также ей присвоено почетное наименование "Уральский танковый батальон", для сохранения традиций и памяти о подвиге в годы Великой Отечественной войны 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, также известного как "Корпус черных ножей".