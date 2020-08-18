В моногороде Челябинской области к середине 2020 года планируют строительство двух заводов

ЧЕЛЯБИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Инвесторы в Верхнем Уфалее (Челябинская область), где в 2017 году было остановлено градообразующее предприятие, создадут более 1 тыс. рабочих мест, построив к середине 2022 года два новых завода. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о создании в Верхнем Уфалее двух новых предприятий на месте бывшего никелевого производства. Город получит больше тысячи рабочих мест. <…> Завершить строительство и начать пусконаладочные работы на предприятиях планируется в середине 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ООО "Полимет Инжиниринг" инвестирует более 21,4 млрд рублей в цинковый электролизный завод. Производительность предприятия составит 120 тыс. тонн металлического цинка в год, что позволит ему стать вторым в России по мощности производства цинка. На заводе будет 820 рабочих мест, за 20 лет работы предприятия общий объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней превысит 20 млрд рублей.

ООО "Формат-ЕК" инвестирует более 5 млрд рублей в создание завода по производству мелющих шаров. Он сможет ежегодно выпускать 246 тыс. тонн мелющих шаров для мельниц горно-обогатительных предприятий. Это производство позволит создать в Верхнем Уфалее 240 рабочих мест. Общий объем налоговых отчислений составит около 6 млрд рублей.

О предприятии и моногороде

До остановки производства "Уфалейникель" был вторым производителем никеля в России, его доля в объеме реализуемого металлического никеля на внутреннем рынке страны достигала 15%, на мировом рынке - 1%.

Предприятие было остановлено по решению акционеров 1 апреля 2017 года. Главной причиной остановки на предприятии назвали низкий уровень цен на никель на Лондонской бирже металлов, на базе которой формируются отпускные цены компании. В октябре того же года арбитражный суд Челябинской области признал ОАО "Уфалейникель" банкротом. В конце января 2019 года сообщалось, что имущество "Уфалейникеля" выставлено на торги за 568 млн 699 тыс. 382,92 рублей.

Город Верхний Уфалей (около 28 тыс. человек) в 2014 году распоряжением правительства РФ включен в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Промышленность города ориентирована на машиностроение и металлургию.