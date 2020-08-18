На Ямале сняли ограничения на пребывание граждан в лесах

ТАСС, 18 августа. Ограничения на пребывание граждан в лесах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сняты, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства. Запрет в регионе был введен 9 июля.

"На Ямале снимаются ограничения на посещение лесов, а также въезд в них транспортных средств", - говорится в сообщении.

По данным департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, по состоянию на 18 августа действующих пожаров в регионе нет.

Всего с начала пожароопасного сезона возникло 112 природных пожаров на 2 353,54 га, в том числе в лесном фонде 94 пожара на 1 921,64 га.