В Екатеринбурге из-за затопления перекрыли дорогу для легковых автомобилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД перекрыли затопленную после ливня дорогу по улице Шефская в Екатеринбурге для легковых автомобилей, пропускаются только большегрузы и автобусы. Об этом ТАСС сообщили в городском управлении ГИБДД.

Улицу Шефскую, которая связывает район Эльмаш с микрорайонами ЖБИ и Синие Камни, затопило после ливня 17 августа. По сообщениям горожан в социальных сетях, некоторые автомобили не смогли проехать по затопленной дороге и заглохли.

"На месте работают экипажи инспекторов ДПС, из-за подтопления участка дороги движение легкового транспорта перекрыто, пропускаются только большегрузы и автобусы", - сообщили в управлении.

В мэрии Екатеринбурга уточнили ТАСС, что на месте ведутся аварийно-восстановительные работы на ливневке, которые планируется закончить до конца дня.