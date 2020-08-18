Ижорские заводы подписали контракт на изготовление оборудования для Тяньваньской АЭС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Ижорские заводы (входят в Группу ОМЗ) подписали контракт на изготовление двух компенсаторов давления с АО "АЭМ-технологии" для Тяньваньской атомной электростанции (АЭС), сообщает во вторник пресс-службе ОМЗ.

"Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, подписали с АО "АЭМ-технологии" контракт на изготовление оборудования АЭС Тяньвань (Китай). В рамках договора предприятие изготовит два компенсатора давления для седьмого и восьмого энергоблоков станции", - говорится в сообщении.

Компенсатор давления, по информации пресс-службы, служит для создания и поддержания давления и объема теплоносителя в первом контуре ядерного реактора водо-водяного энергетического типа. При переходных и аварийных режимах работы установки оборудование используется для ограничения колебаний давления. В рабочем состоянии компенсатор заполнен водой и паром.

Ижорские заводы - машиностроительное предприятие, проектирующее и изготавливающее оборудование для объектов использования атомной энергии, химического и нефтяного машиностроения.

Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа "Уралмаш-Ижора") - одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является Газпромбанк.

Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первой очереди Тяньваньской АЭС (1 и 2 энергоблоки) состоялся в 2007 года.