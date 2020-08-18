Около 60% свердловских предприятий общепита готовы к открытию после снятия ограничений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Около 60% предприятий общественного питания готовы к открытию после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Остальным компаниям требуется время для организации работы в соответствии с эпидемиологическими требованиями, сообщил журналистам во вторник президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

С 18 августа в регионе сняты ограничения на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работу летних веранд кафе и ресторанов Екатеринбурга.

"Не всегда пока готовы, чтобы сразу запустить свою работу. <…> Только 60% предприятий общепита по Свердловской области готовы запуститься сразу", - сказал он по итогам заседания рабочей группы по мониторингу экономического состояния при областном оперштабе по предотвращению распространения коронавируса.

Беседин добавил, что остальным компаниям общественного питания требуется провести серьезные мероприятия для того, чтобы соответствовать эпидемиологическим требованиям.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 23 695, 19 176 пациентов выписали, 376 человек умерли.