В Екатеринбурге на форуме "Армия-2020" покажут более 150 единиц военной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Более 150 единиц военной техники продемонстрируют на международном военном форуме "Армия-2020" в Екатеринбурге. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе полковник Андрей Соболев.

"В этом году количество вооружений, военной и специальной техники, задействованной для показа, увеличено на 30%. Мы покажем более 150 единиц новой модернизированной техники, которая используется в Вооруженных силах Российской Федерации. Кроме того, совместно с коллегами из "Музея УГМК" мы впервые развернем кластер исторической техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны - 15 единиц", - рассказал он.

Соболев уточнил, что на выставке будет представлена самая современная модификация танка Т-72, показан новый БТР-82а, продемонстрированы системы ПВО С-300 и С-300В, современные разведывательные комплексы и беспилотная авиация.

Полковник добавил, что выставка вооружения предполагает в том числе показательный учебный бой, который смогут увидеть посетители форума. "В динамике мы покажем действие вооружения и военной техники, специальной техники, ее возможности. Это и техника РХБЗ, и инженерная техника, и бронетанковая техника. В рамках динамического выступления мы проведем учебный бой, в котором будут задействованы бронетанковые подразделения, мотострелковые подразделения, робототехника, а также авиатехника - Су-34, вертолеты Ми-8, и Ми-24", - уточнил он.

По словам Соболева, командование ЦВО ожидает, что мероприятия форума "Армия-2020" в Екатеринбурге смогут посетить до 10 тыс. жителей Свердловской области. "Мы можем спрогнозировать, что всего в форуме примет участие порядка 8-10 тыс. наших жителей. В день где-то по две тысячи гостей, в субботу ожидаем наибольший наплыв посетителей - до четырех тысяч", - сказал он.

О форуме

Военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в расширенном формате в 17 городах и семи населенных пунктах на территории девяти субъектов РФ - от Республики Бурятия до Чукотского автономного округа, на 36 тематических площадках. Впервые мероприятия запланированы в Анадыре и на Курильских островах.

В Екатеринбурге мероприятия форума пройдут на территории полигона "Свердловский" с 27 по 29 августа. В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружений. В финале работы форума состоится традиционная "Гонка Героев", в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.

В 2020 году форум проводится в условиях пандемии коронавируса. Как уточнили в пресс-службе ЦВО, по этой причине на полигоне будут развернуты контрольно-пропускные пункты со специальной обработкой всего автомобильного транспорта, экспонатов статической выставки. На входе у посетителей будет проверяться температура, для них заготовлены 15 тыс. масок, также на территории форума будут работать три медицинских поста.