СК завершил расследование дела в отношении обвиняемого во взятке экс-главы Челябинска

ТАСС, 18 августа. Сотрудники Следственного комитета РФ в Челябинской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.

"В отношении обвиняемого по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева завершено расследование уголовного дела. <…> Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2015-2019 годах Тефтелев в группе со вторым участником преступной деятельности получил взятку частями на сумму 2,5 млн рублей от представителя коммерческой организации. Деньги предназначались за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска. Преступления выявлены сотрудниками областного управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 60 млн рублей. Обвиняемый признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018-го Тефтелев был главой Челябинска.