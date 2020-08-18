Вузы Урала сохранят места в общежитиях для иностранных студентов, уехавших из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Места в общежитиях для иностранных студентов уральских вузов, которые не смогут попасть в Россию к началу учебного года, сохранятся до их прибытия на учебу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах университетов Уральского федерального округа (УрФО) во вторник.

"Места для 4300 иностранных студентов в общежитиях Уральского федерального университета (УрФУ) сохраняются. Сейчас прорабатываются организационные меры по приему и размещению ребят - работа ведется совместно с другими вузами региона", - сказали в пресс-службе УрФУ. Ранее в вузе сообщали о начале дистанционного обучения с 1 сентября для студентов из других стран.

В Уральском государственном горном университете (УГГУ) также планируют сохранить места в общежитиях за иностранными студентами. В новом учебном году в вузе будут обучаться более 450 иностранных студентов: около 230 - по заочной форме и около 220 - по очной.

В пресс-службе Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) отметили, что необходимо оставить свободными места и для иностранных студентов первых курсов, которые не смогут начать учебный год в привычном режиме. Сейчас в УрГАУ обучается 692 студента из 19 стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Сохранятся места для иностранных студентов в общежитиях Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), который находится в Челябинске. "Студентам, которые поступают в ЮУрГУ в этом году, также будут выделены свободные места в общежитиях студенческого городка. Уже есть заявки от абитуриентов из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Ирака, Египта, Алжира, Китая, Сирии, Сенегала, Нигерии, Марокко, Конго, Колумбии и других стран", - отметили в пресс-службе вуза, уточнив, что сейчас свободны 800 мест, которые будут распределяться между иностранными учащимися и гражданами России. 1 сентября при университете откроется новое общежитие на 1500 мест.

11 августа министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что иностранные студенты российских вузов будут допускаться к учебному процессу после 14-дневной изоляции и теста на коронавирус.