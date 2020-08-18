{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти ЯНАО планируют выкупить аэропорт Ноябрьска у авиакомпании Utair

Глава региона Дмитрий Артюхов сообщил, что эта сделка призвана решить финансовые проблемы компании

ТАСС, 18 августа. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют перевести аэропорт Ноябрьска, который находится в собственности авиакомпании Utair, в региональную собственность. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе встречи с жителями города во вторник.

"Единственный частный на Ямале аэропорт находится в Ноябрьске. Utair испытывает финансовые сложности - у них много долгов. И есть попытка за счет продажи нам аэропорта решить все свои проблемы, но нельзя делать это в 10 раз дороже. Мы хотим забрать аэропорт. <…> Мне сложно называть даты, но мы этим занимаемся", - сказал он.

Аэропорт Ноябрьска располагается в 9 километрах от центра города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. Общая площадь аэровокзального комплекса составляет около 20 га. Его строительство началось в 1975 году, а открытие состоялось в 1983 году.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий Андреевич
Пандемия COVID-19
Свердловские школы и детсады полностью закупили оборудование для работы в пандемию
Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева уточнила, что в школах разведут потоки учеников, чтобы избежать скопления людей
Читать полностью