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Пандемия COVID-19

Выпадающие доходы бюджета ЯНАО могут составить в 2020 году 50 млрд рублей

Глава региона Дмитрий Артюхов сообщил, что это связано с пандемией

ТАСС, 18 августа. Объем выпадающих доходов бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году может составить 50 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе встречи с жителями города Ноябрьска во вторник.

"Ожидается 50 млрд рублей выпада из бюджета", - сказал он.

Губернатор отметил, что такие показатели связаны с пандемией коронавируса.

В соответствии с принятым в ноябре законом "Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" доходы планировались в размере 244,5 млрд руб., дефицит не прогнозировался.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичПандемия COVID-19
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