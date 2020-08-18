Свердловские школы и детсады полностью закупили оборудование для работы в пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Средства защиты и необходимое оборудование для организации учебного процесса в условиях пандемии коронавируса в школах и детсадах закуплены в полном объеме в Свердловской области. Об этом во вторник сообщила ТАСС начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева.

"Все уже закуплено, школы заканчивают установку или установили [специальное оборудование] - у них процесс идет полным ходом. Лагеря обеспечены, садики обеспечены, школы обеспечены. Деньги выделены, закупки состоялись. Вопрос только в том, что кто-то уже 10 [августа] поставил, а кто-то поставит 22 [августа]", - сообщила она, не уточнив общую сумму закупки.

Моисеева отметила, что в школах региона будут разведены потоки школьников внутри учебных заведений для того, чтобы избежать скопления людей. Также здесь планируют проводить термометрию.

Ранее оперативный штаб региона сообщил о разрешении с 18 августа работы детско-юношеских спортивных школ, детских садов, а также - с 50-процентной загрузкой - организаций, оказывающих услуги по дневному уходу за детьми.

В Свердловской области зафиксировано 23 695 случаев коронавируса, из них 19 176 человек выздоровели, а 376 умерли. Сейчас состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 - на аппаратах ИВЛ.