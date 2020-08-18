"Уралвагонзавод" выпустит два издания к 100-летию российского танкостроения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в Ростех) к столетию отечественного танкостроения выпустит книгу "100 лет российского танкостроения" и фотоальбом "Танкпром. Хроника событий: факты, цифры...". В изданиях будет описан весь путь развития отрасли, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Эти издания станут первыми, где подробно описан весь путь развития отрасли: от выпуска первого танка - копии французского "Рено" FT до единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата". До настоящего времени история отечественного танкостроения никогда так серьезно и глубоко не была систематизирована", - говорится в сообщении.

В фотоальбоме, по информации пресс-службы, будет собрано более 500 фотографий из музейных архивов, организаций и предприятий отрасли и концерна "Уралвагонзавод", частных архивов. Основным автором книги "100 лет российского танкостроения" стал научный редактор "Уралвагонзавода", исследователь истории уральской промышленности Сергей Устьянцев.

"При ее написании [использованы] материалы из архивов различных танкостроительных заводов и организаций, материалы Российского государственного архива экономики (Москва), многие из которых ранее не публиковались. Кроме того, в книге впервые воедино собрана новейшая история концерна "Уралвагонзавод", который на современном этапе является наследником советского танкпрома", - говорится в сообщении.

АО "Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники.