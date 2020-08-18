На выставке в Екатеринбурге представили обломок лука для стрельбы возрастом 10,7 тыс. лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Обломок лука для стрельбы возрастом около 10,7 тыс. лет - древнейшего из обнаруженных на Урале подобных видов оружия - представили на выставке в Екатеринбурге. Выставка "Древнейшие луки Урала" будет открыта до 4 октября в Свердловском областном краеведческом музее им. О. Е. Клера, сообщили во вторник на официальном портале Управления культуры Екатеринбурга.

В феврале на выставке в краеведческом музее Екатеринбурга представили весло из сосны возрастом 9 тыс. лет, найденное исследователями на месте древнего поселения эпохи мезолита на территории современного Урала. При раскопках рядом с веслом исследователи нашли заготовку большого деревянного лука из лиственницы, эта находка старше весла.

"До 4 октября в Свердловском областном краеведческом музее им. О. Е. Клера, в здании Музея истории и археологии Урала пройдет выставка "Древнейшие луки Урала". На выставке представлены предметы, найденные при раскопках стоянок эпохи мезолита (среднего каменного века) на Горбуновском торфянике в окрестностях Нижнего Тагила. <…> Обломок лука, найденный на стоянке Серый Камень, сделан из лиственницы, он относится к раннему мезолиту. Его возраст составляет около 10800 - 10700 лет, на сегодняшний день это обломок древнейшего лука, среди подобных орудий, обнаруженных на Урале", - говорится в сообщении. Уточняется, что выставка уже начала свою работу.

Также будет представлена заготовка лука начала позднего мезолита (9400 - 8800 лет назад) из прямослойной древесины сосны. Находка была обнаружена в III культурном слое стоянки Береговая II.

На Горбуновском торфянике археологи ранее обнаружили в разных культурных слоях деревянные дротики, каменный диск и стержень для разведения огня (первый найденный в Евразии подобный предмет, датированный каменным веком). Находки уже прошли этап реставрации.

В конце января - начале февраля этого года отмечалось 130-летие со дня, когда в окрестностях города Невьянска при разработке Шигирского торфяника был найден Шигирский идол - резная скульптура высотой 5,3 метра. Владелец земли, граф Алексей Александрович Стенбок-Фермора, передал идола Уральскому обществу любителей естествознания (ныне - Свердловский краеведческий музей). В последовавших за революцией беспорядках нижняя часть идола оказалась утрачена при неизвестных обстоятельствах, и сейчас его высота составляет 3,4 метра. Идол, кроме головы с четко различимыми чертами лица, имеет еще семь "личин" - областей на теле, где изображено то или иное животное или объект. Согласно последним исследованиям, возраст идола 11 600 лет.