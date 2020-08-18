"Россети" направили почти 10 млрд рублей на подготовку к зиме на Урале

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" направила на финансирование ремонтной кампании в регионах Уральского федерального округа (УФО) 9,8 млрд руб. Об этом говорится в Telegram-канале группы.

"Подготовка электросетей Урала к зиме 2020/21 идет по графику, "Россети" направили на финансирование ремонтной кампании в макрорегионе 9,8 млрд руб.", - говорится в сообщении по итогам совещания под руководством заместителя министра энергетики России Евгения Грабчака в Челябинске.

В первом полугодии средняя продолжительность и частота отключений в регионах УФО сократились на 24% и 5% соответственно (к аналогичному периоду 2019 года).

Всего по итогам года будет введено в работу 826 МВА новой трансформаторной мощности и около 3,4 тыс. км ЛЭП.

"Планируется полное завершение мероприятий по строительству подстанции 220 кВ Славянская и двух линий 220 кВ "Ермак - Славянская" по 141 км каждая для электроснабжения нефтегазовых объектов на Ямале, подстанции 110 кВ "Эргинская" и линии 110 кВ "Выкатная - Эргинская", которые обеспечат энергией перспективное Эргинское нефтяное месторождение вблизи Ханты-Мансийска, а также модернизацию электросетевых объектов Челябинска", - говорится в сообщении.

Группа "Россети" в шести регионах УФО представлена компаниями "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Урал", "Россети Тюмень".

Общая численность производственного персонала составляет 20,2 тыс. человек в составе 887 бригад. В обслуживании находятся 151 подстанция классом напряжения 220-500 кВ, 1423 подстанции 35-110 кВ и 32491 трансформаторная подстанция. Совокупно в управлении группы в УФО - 164,3 тыс. км ЛЭП различных классов напряжения.