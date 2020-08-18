Парад Победы в Нижнем Тагиле пройдет 12 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Нижнего Тагила в Свердловской области определили дату проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия отечественного танкостроения - он состоится 12 сентября в 12:00 (10:00 мск). Об этом говорится в постановлении главы города Владислава Пинаева, опубликованном на сайте администрации Нижнего Тагила во вторник.

Ранее администрация города отменила парад Победы из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"Администрация города Нижний Тагил постановляет: провести прохождение военной техники, посвященное 100-летию отечественного танкостроения и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 12 сентября 2020 года в 12:00 по проспекту Ленина", - говорится в сообщении.

Для проведения Парада 12 сентября с 7:00 (05:00 мск) в районе проспекта будет перекрыто движение, а также запрещена парковка автомобилей. Кроме того, в день парада запретят продажу алкоголя в районе проспектов Строителей и Мира, улиц Карла Маркса и Пархоменко с 10:00 до 14:00 (с 08:00 до 12:00 мск).

В Свердловской области зафиксировано 23 695 случаев коронавируса, из них 19 176 человек выздоровели, а 376 умерли. Сейчас состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 - на аппаратах ИВЛ.