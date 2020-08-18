Электросетевые компании в УФО выполнили ремонт оборудования на 100%

ТАСС, 18 августа. План по ремонту оборудования электросетевыми компаниями в Уральском федеральном округе (УФО) выполнен на 100%, генерирующими компаниями - на 70%. Затраты на ремонт оборудования в 2020 году составляют 2,1 млрд рублей и 9 млрд рублей соответственно, сообщает во вторник пресс-служба министерства энергетики РФ.

"В текущем году календарный план ремонта электросетевыми компаниями выполнен в полном объеме. Выполнение календарного плана ремонта генерирующими компаниями составляет 70%, что ниже выполнения за аналогичный период прошлого года (95%). Отмечаются случаи переноса сроков ремонта оборудования по причине ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Прошу компании обеспечить выполнение ремонтов в объеме, исключающем риски снижения генерирующих мощностей", - цитируют замминистра энергетики России Евгения Грабчака в пресс-службе.

По его словам, по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ УФО к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов плановые затраты генерирующих компаний УФО на ремонт основного оборудования в 2020 году составляют 9 млрд рублей, электросетевых компаний - 2,1 млрд рублей.

"Подготовка к осенне-зимнему периоду - одна из самых важных задач года. Особенно остро она стоит сейчас, когда на фоне самоизоляции фиксировалось ухудшение платежной дисциплины. Всего за теплые месяцы в Уральском федеральном округе планируется заменить 446 км водопроводных, 474 км тепловых и 112 км канализационных сетей", - цитируют в сообщении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максима Егорова.

Он отметил, что готовность объектов и создание запасов топлива находится на уровне прошлого года, и добавил, что все регионы Уральского федерального округа в пилотном режиме работают в системе мониторинга инцидентов и аварий, что позволит оперативно и в цифровом режиме получать полную информацию о состоянии объектов ЖКХ.