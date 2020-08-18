В массовом ДТП в Кургане пострадали пять человек

ТАСС, 18 августа. Пять автомобилей столкнулись на трассе "Иртыш" в Кургане, пострадали пять человек, сообщили во вторник в пресс-службе ГИБДД города.

"18 августа в 13:35 (11:35 мск) на 260-м км автодороги Р-254 "Иртыш" в городе Кургане произошло ДТП с участием автомобилей МАЗ, "Лада", Mitsubishi Lancer, Ravon R3, Nissan Almera. В результате происшествия телесные повреждения получили водитель МАЗ, водитель и два пассажира "Лады" и водитель Mitsubishi Lancer", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции ищут очевидцев происшествия.