{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В массовом ДТП в Кургане пострадали пять человек

На трассе "Иртыш" столкнулись пять автомобилей
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3 AAAAAAA

Описание
© Отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по городу Кургану
© Отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по городу Кургану
© Отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по городу Кургану

ТАСС, 18 августа. Пять автомобилей столкнулись на трассе "Иртыш" в Кургане, пострадали пять человек, сообщили во вторник в пресс-службе ГИБДД города.

"18 августа в 13:35 (11:35 мск) на 260-м км автодороги Р-254 "Иртыш" в городе Кургане произошло ДТП с участием автомобилей МАЗ, "Лада", Mitsubishi Lancer, Ravon R3, Nissan Almera. В результате происшествия телесные повреждения получили водитель МАЗ, водитель и два пассажира "Лады" и водитель Mitsubishi Lancer", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции ищут очевидцев происшествия.

Теги
РоссияКурганская область
Пандемия COVID-19
В Тюмени изолировали домашнюю кошку с подтвержденным коронавирусом
В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора уточнили, что коронавирусную инфекцию у животного выявили во время научно-исследовательской работы
Читать полностью