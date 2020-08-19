Недополученные из-за пандемии доходы ХМАО оцениваются примерно в 3,5 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 августа. /ТАСС/. Объем недополученных доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа из-за пандемии коронавируса в 2020 году оценивается в сумму около 3,5 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.

По ее словам, доходы бюджета Югры за первое полугодие 2020 года выросли на 22,2 млрд рублей, до 147,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а расходы увеличились на 16,6 млрд рублей, до 111,8 млрд рублей. Профицит вырос на 5,6 млрд рублей, до 35,5 млрд рублей.

"Исполнение бюджета автономного округа в 2020 году оценивается в параметрах, утвержденных законом о бюджете автономного округа на 2020-2022 годы: по доходам - в объеме 223 млрд рублей, по расходам - 272,8 млрд рублей и дефицитом - 49,8 млрд рублей", - резюмировала собеседница агентства.

По данным на сайте думы Югры, расходы бюджета автономного округа в 2020 году будут направлены, в частности, на решение жилищным вопросов: снос аварийного жилья, уменьшение количества ветхого жилья, увеличение количества доходных домов. По 570 млн рублей ежегодно в 2020-2022 годах будет направлено на субсидирование перелетов внутри ХМАО, более 4,5 млрд рублей пойдет на реализацию послания президента страны: единовременные выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет, обеспечение бесплатного питания школьников с первого по четвертые классы и другие социальные выплаты.