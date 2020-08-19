В Кургане в День города запретят продажу алкоголя

ТАСС, 19 августа. Власти Кургана запретили розничную продажу алкоголя в День города. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

"Запретить 22 августа 2020 года с 08:00 (06:00 мск) до 23:00 (21:00 мск) часов розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - говорится в документе.

Курган отметит свое 341-летие в субботу, 22 августа. Из-за пандемии коронавируса власти разрабатывали два варианта проведения мероприятия - офлайн и онлайн. В результате количество мероприятий планируют ограничить.

В Курганской области, по данным на 18 августа, зафиксировано 2 703 случая коронавируса. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 523 человека.