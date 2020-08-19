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Тюменские школьники смогут выбрать между дистанционным и очным обучением

Вопрос с учебой из дома будут решать с родителями в индивидуальном заявительном порядке
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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 19 августа. Школьники в Тюмени смогут перейти на дистанционное обучение, если они чувствуют необходимость в этом в связи с эпидемиологической ситуацией. Очный формат работы школ сохранится, сообщил в среду директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер.

Ранее сообщалось, что работа школ в Тюменской области возобновится 1 сентября в традиционном формате.

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"Мы, конечно, выходим в традиционный формат, но уровень тревожности у каждого разный, и есть родители, которые не намерены подвергать своего собственного ребенка или свою семью в целом через ребенка этому риску. У нас будут действовать правило, позволяющее подать заявление - это будет делаться в индивидуальном заявительном порядке - о том, чтобы конкретному ребенку мы создали условия по надомному обучению. Далее по решению родителей - либо в предстоящей учебной четверти, либо дальше, смотря, как будут развиваться события. Понимая, что мы выходим в очень традиционный формат, мы должны оставлять право родителя принять самостоятельное решение относительно риска здоровья", - сказал он.

По словам Райдера, в случае совмещения дистанционной и очной форм обучения часть класса будет учиться в кабинете со своими педагогами, часть будет находиться дома.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в области зарегистрировано 7 128 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6 737 человек, умерли 28.

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