Тюменские школьники смогут выбрать между дистанционным и очным обучением

ТАСС, 19 августа. Школьники в Тюмени смогут перейти на дистанционное обучение, если они чувствуют необходимость в этом в связи с эпидемиологической ситуацией. Очный формат работы школ сохранится, сообщил в среду директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер.

"Мы, конечно, выходим в традиционный формат, но уровень тревожности у каждого разный, и есть родители, которые не намерены подвергать своего собственного ребенка или свою семью в целом через ребенка этому риску. У нас будут действовать правило, позволяющее подать заявление - это будет делаться в индивидуальном заявительном порядке - о том, чтобы конкретному ребенку мы создали условия по надомному обучению. Далее по решению родителей - либо в предстоящей учебной четверти, либо дальше, смотря, как будут развиваться события. Понимая, что мы выходим в очень традиционный формат, мы должны оставлять право родителя принять самостоятельное решение относительно риска здоровья", - сказал он.

По словам Райдера, в случае совмещения дистанционной и очной форм обучения часть класса будет учиться в кабинете со своими педагогами, часть будет находиться дома.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в области зарегистрировано 7 128 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6 737 человек, умерли 28.