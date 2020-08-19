Ветеринары изымают поголовье домашней птицы в двух челябинских селах из-за птичьего гриппа

ЧЕЛЯБИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты управления Россельхознадзора Челябинской области изымают для уничтожения поголовье домашней птицы в двух поселках Увельского района, где ранее возник очаг птичьего гриппа. Собственникам птицы будет возмещен ущерб, сообщили в среду журналистам в пресс-службе управления.

"Были исследованы обнаруженные трупы птиц (1 дикая утка, 2 домашних и 2 домашних гуся), отобранных на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района. Во всех пробах выявлен генетический материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8. <…> Три группы, состоящие из сотрудников регионального управления Россельхознадзора, управления ветеринарии областного минсельхоза, ОГБУ "Южноуральская ветстанция" и полиции, прошли по дворам неблагополучных пунктов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что птица отчуждается в селе Песчаное и Малое Шумаково. "Собственникам птицы будет возмещен ущерб, понесенный в результате изъятия", - добавили в управлении.

3 августа со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по региону сообщалось, что ветеринары в Челябинской области зарегистрировали очаг гриппа птиц подтипа H5N8. Диагноз подтвержден специалистами ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных". Занос инфекции мог возникнуть из-за миграции диких птиц.

По данным управления, высокопатогенный грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных (диких, но постоянно проживающих вблизи человека) и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, вызывая массовый охват поголовья и имея широкое распространение.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе те, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах: куры, индейки, домашние и дикие утки, фазаны, цесарки, перепела, а также глухари, буревестники, аисты, чайки, крачки, страусы и практически все другие виды синантропных, диких, экзотических и декоративных птиц.