На Урале экипажи более 300 Т-72 устроят засады и заманят "противника" в огневой мешок

ТАСС, 19 августа. Участники начавшихся во вторник учений отработают на полигоне в Челябинской области действия в засаде и заманивание противника в огневой мешок. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Действуя в составе обороняющейся группировки, военнослужащие трех танковых полков гвардейской танковой дивизии ЦВО отрабатывают тактику кочующих огневых средств, танковых засад и втягивания условного противника в огневой мешок. Этапы боевой стрельбы проходят как в дневное, так и в ночное время. <…> Более 300 танков Т-72 различных модификаций задействовано в учении", - сообщили в пресс-службе.

В ходе тренировок особое внимание уделяется преодолению заминированных участков местности с использованием средств радиоэлектронной борьбы и противодействию ударным беспилотникам. Всего к учениям привлечено более 8 тыс. военнослужащих. В отработке практических действий задействованы танковые, мотострелковые, инженерно-саперные, разведывательные и эвакуационные подразделения танковой дивизии, расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Элерон".