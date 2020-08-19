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ФСБ задержала двух человек, организовавших канал незаконной миграции на Урале

В управлении ФСБ по Свердловской области сообщили, что задержанные причастны к организации незаконного въезда 627 граждан из стран Азиатско-Тихоокеанского регион

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали двух человек, причастных к организации незаконного въезда 627 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления в среду.

"Сотрудниками пресечена противоправная деятельность двух граждан Российской Федерации, причастных к организации незаконного въезда 627 граждан из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в РФ, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность в других субъектах России", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что задержанные лица подавали ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранным гражданам и предоставляли гарантийные письма. "В перечисленных документах указывали заведомо ложные сведения об ответственных лицах, гарантийных обязательствах юридических организаций, приеме и размещении на территории РФ иностранных граждан", - добавили в пресс-службе.

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РоссияСвердловская область
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